En direct

19:28 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Saint-Martin-de-Valamas convoité L'union de gauche aux législatives étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? La Nupes était absente lors des dernières législatives à Saint-Martin-de-Valamas. C'est pourtant un candidat de gauche, affilié Divers gauche, qui s'emparait de la première place au premier tour, avec 45,26% des votes. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Saint-Martin-de-Valamas pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera déterminant pour ces élections européennes, localement, comme dans le reste du pays. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Saint-Martin-de-Valamas. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour s'attendre à 31% dans la ville cette fois ?

15:02 - Déjà des tendances à retenir Les électeurs de Saint-Martin-de-Valamas avaient opté pour Marine Le Pen à 23,17% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la cheffe du Rassemblement national avec respectivement 24,75% et 23,45% des votes. Le deuxième tour de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 55,06% contre 44,94% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 18,53%, alors que les candidats Divers gauche rassembleront 45,26% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Divers gauche vainqueur localement.

12:45 - En 2019, des élections pleines d'enseignements Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 104 votants de Saint-Martin-de-Valamas avaient été séduits par le RN à l'époque, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait cumulé 21,76% des votes contre Nathalie Loiseau à 16,32% et François-Xavier Bellamy à 13,81%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Saint-Martin-de-Valamas À Saint-Martin-de-Valamas, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les élections européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 10,44% des résidents sont des enfants, et 16,39% sont des personnes âgées. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (49,45%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 495 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,89%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,54%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 23,24%, comme à Saint-Martin-de-Valamas, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

10:30 - Taux de participation aux dernières élections européennes à Saint-Martin-de-Valamas : quels enseignements ? L'observation des résultats des consultations politiques antérieures est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 523 personnes en âge de voter à Saint-Martin-de-Valamas, 55,05% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 49,75% lors des européennes de 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de voter à Saint-Martin-de-Valamas pour les élections européennes À Saint-Martin-de-Valamas, l'abstention constituera indéniablement l'une des clés de ce scrutin européen. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,83% au premier tour. Au deuxième tour, 53,79% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Martin-de-Valamas cette année ? En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 76,12% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 78,44% au premier tour, soit 735 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c'était presque un record.