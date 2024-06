En direct

19:25 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Saint-Martin-du-Mont, qui va faire main basse les électeurs de la Nupes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives étant terminée, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 23,17% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 5,78% à Saint-Martin-du-Mont, contre 23,99% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Saint-Martin-du-Mont : les 23,99% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,35% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,89% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Saint-Martin-du-Mont ? Le résultat en faveur du RN sera le grand sujet localement pour ces élections européennes 2024. Si dans tout le pays, les instituts de sondage prévoient une progression moyenne du RN à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à près de 30% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le parti n'a pour l'instant pris que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Avantage RN à Saint-Martin-du-Mont ? L'élection suprême avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La numéro 1 du RN obtenait 26,86% au premier tour contre 26,35% pour Emmanuel Macron et 14,7% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,84% contre 53,16%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 21,82% des voix sur place, contre 25,61% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (66,18%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut de nouveau sembler logique au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Si on rentre dans le détail, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait remporté les élections européennes à l'époque. Le mouvement séduisait 24,86% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 23,99% et Yannick Jadot à 14,6%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Saint-Martin-du-Mont : un regard sur la démographie locale Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Martin-du-Mont révèlent des tendances claires qui pourraient peser sur le résultat des élections européennes. Avec 34% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,62%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,72%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 742 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,61%) met en lumière des besoins de soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (5,5%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Martin-du-Mont mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,92% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Saint-Martin-du-Mont Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, au niveau national en 2019, le taux d'abstention aux européennes représentait 49,9%. Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des consultations démocratiques précédentes. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 47,46% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Martin-du-Mont avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 50,24% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Saint-Martin-du-Mont À Saint-Martin-du-Mont, l'une des clés du scrutin européen sera indéniablement l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 50,75% au premier tour. Au deuxième tour, 49,18% des électeurs se sont déplacés. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 82,26% au niveau de la ville. La participation était de 83,44% au premier tour, c'est-à-dire 1 204 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.