En direct

19:12 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Saint-Martin-lez-Tatinghem pour ces élections européennes ? La Nupes ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Au cours du premier round des législatives, la candidature Nupes avait attiré 10,44% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 6,34% à Saint-Martin-lez-Tatinghem, contre 19,26% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella scrutés à Saint-Martin-lez-Tatinghem Le nombre d'électeurs séduits par la liste Bardella sera l'observation majeure à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen. À Saint-Martin-lez-Tatinghem, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 29,05% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 29,95% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les dernières tendances à Saint-Martin-lez-Tatinghem Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Martin-lez-Tatinghem avec 29,95% contre 31,1% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 46,58% contre 53,42%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 12,83% au premier tour, contre 47,99% pour le binôme Divers gauche. Il en ira de même au second tour, voyant également le binôme Divers gauche remporter le scrutin.

12:45 - 29,05% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Saint-Martin-lez-Tatinghem Les résultats de ce 9 juin seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux élections européennes il y a cinq ans. Le mouvement avait enregistré 29,05% des votes, devant Nathalie Loiseau à 19,26% et Yannick Jadot à 12,65%.

11:45 - Élections à Saint-Martin-lez-Tatinghem : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Saint-Martin-lez-Tatinghem, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 5 916 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 311 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 32 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 28,74 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 29,48% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 39,02% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 756,27 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Saint-Martin-lez-Tatinghem manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Saint-Martin-lez-Tatinghem ? L'abstention des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,37% ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Saint-Martin-lez-Tatinghem, 55,77% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut étudier les résultats des scrutins européens précédents. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 44,41% des électeurs de Saint-Martin-lez-Tatinghem avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 52,36% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Saint-Martin-lez-Tatinghem : que retenir des précédentes élections ? La participation constituera indiscutablement l'une des clés de ces européennes 2024 à Saint-Martin-lez-Tatinghem. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 4 998 personnes en âge de voter au sein de la ville, 25,19% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 23,64% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 44,16% au premier tour et seulement 43,78% au deuxième tour. La flambée des prix des matières premières qui grève le budget des familles serait de nature à avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Saint-Martin-lez-Tatinghem.