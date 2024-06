Résultat des européennes à Saint-Martin-sur-Ocre : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Saint-Martin-sur-Ocre, quels reports de voix à gauche ce soir ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était élevé à 5,92% à Saint-Martin-sur-Ocre, contre 17,55% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a fait long feu malgré sa poussée lors des législatives, en 2022. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Martin-sur-Ocre, le binôme Nupes avait en effet accumulé 15,11% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,33% pour Yannick Jadot, 1,92% pour Fabien Roussel et 2,46% pour Anne Hidalgo). Le verdict est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du PCF. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Saint-Martin-sur-Ocre, entre les 17,55% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,31% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,77% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Saint-Martin-sur-Ocre à l'issue des européennes ? Le score obtenu par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur localement pour ces élections européennes. À Saint-Martin-sur-Ocre, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 36,09% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 34,06% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prévoient les sondages récents sur la France entière, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Vent favorable au RN à Saint-Martin-sur-Ocre ? Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné un bon score pour le Rassemblement national à Saint-Martin-sur-Ocre. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la commune avec 38,30% au 1er round avant un formidable 59,58% au deuxième, le propulsant au plus haut niveau à l'échelon local sur la circonscription de la zone. Il a même obtenu plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. La candidate avait accumulé 34,06% au 1er tour et 54,62% au 2e dans la cité.

12:45 - À Saint-Martin-sur-Ocre, Jordan Bardella en tête en 2019 Le résultat de ce 9 juin va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? 36,09% des votes s'étaient portés vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 17,55% et François-Xavier Bellamy à 11,05%. Le RN avait réuni ainsi 183 votants de Saint-Martin-sur-Ocre.

11:45 - Saint-Martin-sur-Ocre : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Saint-Martin-sur-Ocre, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 8,25% et une densité de population de 77 hab par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (14,04%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 492 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,49%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,59%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Martin-sur-Ocre mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,41% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Elections européennes passées à Saint-Martin-sur-Ocre : l'impact de la participation Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h. Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des scrutins européens précédents. A l'occasion des élections européennes de 2019, 551 électeurs de Saint-Martin-sur-Ocre avaient participé au vote (soit 62,4%), à comparer avec un taux de participation de 50,44% en 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Saint-Martin-sur-Ocre : la participation en question À Saint-Martin-sur-Ocre, le taux d'abstention constituera indéniablement un critère fort de ces élections européennes. La guerre aux portes de l'Europe pourrait augmenter l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Saint-Martin-sur-Ocre (45500). Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 80,92% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 80,06% au premier tour, soit 751 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.