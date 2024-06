Le résultat en faveur du RN sera un enseignement majeur pour ces élections européennes localement, comme au niveau national. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Martory semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas avancé dans la localité. Une exception qui va se confirmer ?

La présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La patronne du parti d'extrême droite obtenait 29,82% au 1er tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 18,71% et 13,26% des voix. Nouveau coup d'éclat au deuxième tour devant Macron avec 53,32% contre 46,68%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 25,24% des suffrages sur place, contre 46,96% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (62,58%).

11:45 - Les enjeux locaux de Saint-Martory : tour d'horizon démographique

La composition démographique et la situation socio-économique de Saint-Martory façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 113 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,32%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (67,38%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 323 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,80%) et le nombre de résidences HLM (3,33% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Saint-Martory mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,7% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.