Résultat des européennes à Saint-Médard-sur-Ille : l'élection 2024 en direct

19:31 - À Saint-Médard-sur-Ille, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 scruté Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La réserve de voix semble importante à Saint-Médard-sur-Ille. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Médard-sur-Ille, le binôme Nupes avait en effet accumulé 45,06% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une percée à affiner avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 8,66% à Saint-Médard-sur-Ille, contre 18,97% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Saint-Médard-sur-Ille À Saint-Médard-sur-Ille, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 16,76% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 16,65% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que prédisent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Médard-sur-Ille ? Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 16,65% contre 24,06% pour Emmanuel Macron et 32,69% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 67,9% contre 32,1% pour Le Pen au second round sur place. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,9%, alors que les candidats Nupes obtiendront 45,06% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV finalement vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Yannick Jadot devant les autres lors des européennes Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Saint-Médard-sur-Ille plaçait dans cet ordre la liste de Jordan Bardella avec 16,76% des voix, troisième, distancée par la liste de Nathalie Loiseau avec 18,97% et enfin la liste de Yannick Jadot avec 23,94%, gagnante sur place.

11:45 - Démographie et politique à Saint-Médard-sur-Ille, un lien étroit Quel portrait faire de Saint-Médard-sur-Ille, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 324 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 75 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 689 foyers fiscaux. Dans le village, 36 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 18,22 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,27% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 49,74% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 541,82 euros, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Saint-Médard-sur-Ille manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Saint-Médard-sur-Ille : analyse du taux de participation aux européennes Ce scrutin européen verra-t-il une progression de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières consultations politiques. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 571 personnes aptes à participer à une élection à Saint-Médard-sur-Ille avaient pris part au scrutin (soit 56,04%), à comparer avec un taux de participation de 41,95% il y a dix ans.

09:30 - La participation aux élections européennes à Saint-Médard-sur-Ille L'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Saint-Médard-sur-Ille. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 21,09% dans la ville. L'abstention était de 23,05% au second tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017. La guerre aux portes de l'Europe est en mesure d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Saint-Médard-sur-Ille (35250).