19:27 - À Saint-Menoux, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 scruté La gauche unie aux législatives ayant explosé, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Menoux, le binôme Nupes avait en effet glané 59,83% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un score à compléter avec les 47% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (28,12% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,53% pour Yannick Jadot, 13,27% pour Fabien Roussel et 1,58% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 7,09% à Saint-Menoux, contre 12,13% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (9,38% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (15,1% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (17,85% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Qui vont retenir les électeurs de la droite à Saint-Menoux ? Le score du RN sera le grand sujet au niveau local pour ces élections. Les enquêtes d'opinion prévoient une liste RN à environ 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque de 2019. Selon une simple addition, cette tendance devrait l'approcher de 27% à Saint-Menoux, soit dix points de plus également que ses 17,62% dans la ville. Mais Saint-Menoux n'est pas la France et on note que le parti n'a en fait grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait calmer les conclusions les plus expéditives.

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Saint-Menoux ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en pôle position à Saint-Menoux lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,12%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 18,64%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,61% contre 57,39%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 13,89% au premier tour, contre 59,83% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Saint-Menoux, c'est finalement une majorité Nupes qui sera victorieuse au cours du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Saint-Menoux il y a cinq ans ? Regarder en arrière peut toujours sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Saint-Menoux était composé de la liste de Ian Brossat avec 17,85% des bulletins exprimés, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 17,62% et Yannick Jadot avec 15,1%.

11:45 - Démographie et politique à Saint-Menoux, un lien étroit Quel portrait faire de Saint-Menoux, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 583 logements pour 1 120 habitants, la densité de la commune est de 36 habitants par km². Ses 62 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (75,64 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,37% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 44,09% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 455,13 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Saint-Menoux, les problématiques locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Saint-Menoux : quelles tendances ? L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 59,64% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Menoux avaient pris part au scrutin, contre une participation de 51,98% il y a dix ans. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes atteignait 50,1%.

09:30 - C'est le moment de voter à Saint-Menoux pour les européennes L'abstention sera l'une des clés des élections européennes 2024 à Saint-Menoux. La flambée des prix qui alourdit les finances des familles cumulée avec les incertitudes dues au conflit entre la Russie et l'Ukraine pourraient renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Menoux . Il y a deux ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 79,75% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote. La participation était de 81,88% au premier tour, soit 655 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.