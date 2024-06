Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Montan semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans la commune. Une exception à confirmer.

Marine Le Pen a fait amplement mieux que dans le reste de la France à Saint-Montan pendant la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 30,82% des voix au 1er tour. Au deuxième tour deux semaines plus tard, c'est encore elle qui gagnait avec 54,05%, devant Emmanuel Macron à 45,95%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 28,75% des voix sur place, contre 35,44% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (55,67%).

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Montan : ce qu'il faut retenir

À Saint-Montan, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Avec 33% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,51%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (77,62%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 838 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,95%) et le nombre de résidences HLM (0,76% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Montan mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,4% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.