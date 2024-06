Résultat des européennes à Saint-Nazaire : l'élection 2024 en direct

11:45 - Le poids démographique et économique de Saint-Nazaire aux élections européennes

La démographie et le profil socio-économique de Saint-Nazaire façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 30% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,43%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (75,88%) met en avant l'importance des questions d'habitat et d'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2152,11 €/mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 079 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,15%) et le nombre de résidences HLM (7,77% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Nazaire mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,73% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.