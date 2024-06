Résultat des européennes à Saint-Paër : l'élection 2024 en direct

Le résultat des européennes au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Alors que les sondages annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Paër semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas progressé dans la commune. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen a engrangé les votes à Saint-Paër au cours de la dernière présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 29,78% des voix au 1er tour. Au 2e tour de cette présidentielle, c'est encore la cheffe de file de l'ancien Front national qui s'imposait avec 51,36%, devant Emmanuel Macron à 48,64%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 24,3% des suffrages sur place, contre 31,73% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 56,60%.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Paër façonne les résultats électoraux ?

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Saint-Paër comme dans toute la France. Avec ses 9,05% d'agriculteurs pour 1 306 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 43 entreprises, Saint-Paër permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 31 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,88 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 46,95% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 48,9% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 138,77 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Saint-Paër écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Europe.