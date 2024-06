Résultat des européennes à Saint-Pardoux-le-Lac : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel résultat pour le RN lors des européennes à Saint-Pardoux-le-Lac ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour cette élection des députés européens 2024. Les sondeurs prévoient un Jordan Bardella à environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des européennes 2019. Théoriquement, cette dynamique doit le porter à 33% à Saint-Pardoux-le-Lac, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a en fait pris ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Les électeurs de Saint-Pardoux-le-Lac plutôt favorables à Le Pen au premier tour de la présidentielle La communauté des électeurs de Saint-Pardoux-le-Lac avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle de 2022 puisque la leader du RN prenait les devants avec 24,86% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,64% contre 52,36%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 21,84% des suffrages sur place, contre 37,36% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 61,52%.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des élections européennes 2019 à Saint-Pardoux-le-Lac Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? 23,35% des voix avaient cheminé vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 15,86% et Yannick Jadot à 13,9%. Le mouvement eurosceptique avait attiré ainsi 131 électeurs de Saint-Pardoux-le-Lac.

11:45 - Saint-Pardoux-le-Lac et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Dans les rues de Saint-Pardoux-le-Lac, les élections sont en cours. Avec une population de 1 347 habitants répartis dans 947 logements, ce village présente une densité de 18 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 81 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 843 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une automobile (60,51 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 44,83% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 41,16% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 557,74 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Saint-Pardoux-le-Lac, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Taux de participation aux européennes à Saint-Pardoux-le-Lac : ce qu'il faut savoir Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau national, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Saint-Pardoux-le-Lac, 54,44% des votants avaient participé. L'observation des résultats des consultations démocratiques antérieures permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 60,76% des personnes aptes à voter à Saint-Pardoux-le-Lac s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 58,38% en 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Saint-Pardoux-le-Lac L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera immanquablement l'étendue de la participation à Saint-Pardoux-le-Lac. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 44,8% au premier tour. Au second tour, 46,74% des électeurs ne se sont pas déplacés. Au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 14,69% dans la ville, contre un taux d'abstention de 19,01% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.