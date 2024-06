En direct

19:28 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Saint-Paul-des-Landes pour ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait glané 8,2% à Saint-Paul-des-Landes, contre 22,95% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'on le donne très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Saint-Paul-des-Landes, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,23% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque.

17:08 - À Saint-Paul-des-Landes, une liste Bardella favorite ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Saint-Paul-des-Landes. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. De quoi l'amener à près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Saint-Paul-des-Landes plutôt pour Marine Le Pen en 2022 Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Saint-Paul-des-Landes lors de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 29,35% des suffrages dès le premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,5% contre 53,5%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grattant 14,86% des votes sur place, contre 36,66% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (68,65%).

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes à Saint-Paul-des-Landes Qui avait gagné les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore une fois indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 160 votants de Saint-Paul-des-Landes s'étaient tournés vers le RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait convaincu 26,23% des voix contre Nathalie Loiseau à 22,95% et Manon Aubry à 8,69%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Paul-des-Landes : impact de la démographie et de l'économie locale Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Paul-des-Landes révèlent des tendances claires qui pourraient influencer le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 81 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,02%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (84,81%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 608 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,24%) et le nombre de résidences HLM (5,65% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Paul-des-Landes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,61% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Saint-Paul-des-Landes : les tendances Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h. Comment votent traditionnellement les habitants de cette localité ? En 2019, au moment des européennes, parmi les 650 personnes en âge de voter à Saint-Paul-des-Landes, 53,02% étaient allées voter, contre une participation de 46,59% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Saint-Paul-des-Landes sont lancées À Saint-Paul-des-Landes, le taux d'abstention constituera immanquablement l'un des critères principaux du scrutin européen. La situation géopolitique actuelle est notamment capable de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Saint-Paul-des-Landes. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,39% des votants de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 18,42% au premier tour. Pour comparer, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,61% au premier tour. Au second tour, 57,76% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Paul-des-Landes ?