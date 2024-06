Résultat des européennes à Saint-Paul-sur-Save : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - Quel score pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes 2024 ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, s'était élevé à 7,98% à Saint-Paul-sur-Save, contre 21,4% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les études sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a été dissoute. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Paul-sur-Save, le binôme Nupes avait en effet accumulé 34,01% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Saint-Paul-sur-Save, entre les 21,4% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,68% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,36% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Saint-Paul-sur-Save lors des européennes ? Les enquêtes d'opinion imaginent un Jordan Bardella à 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des précédentes européennes. Virtuellement, cette dynamique devrait l'approcher de 31% à Saint-Paul-sur-Save, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a pris ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à retenir pour ce dimanche Saint-Paul-sur-Save avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,93%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 26,68% des votes. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 45,01% contre 54,99%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 24,95% au premier tour, contre 34,01% pour le binôme Nupes. Au deuxième round, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui glanera le plus de votes, avec 56,37% sur la seule circonscription recouvrant Saint-Paul-sur-Save.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Saint-Paul-sur-Save il y a cinq ans ? Les résultats de ce dimanche vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas percé à l'époque, Jordan Bardella finissant deuxième à 21,01% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première place avec 21,4%.

11:45 - Analyse socio-économique de Saint-Paul-sur-Save : perspectives électorales Dans les rues de Saint-Paul-sur-Save, les élections sont en cours. Avec une population de 1 682 habitants répartis dans 774 logements, cette commune présente une densité de 300 habitants par km². Avec 104 entreprises, Saint-Paul-sur-Save se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (88,24 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 22,29% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 45,34% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 334,35 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Saint-Paul-sur-Save, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.

10:30 - À Saint-Paul-sur-Save, quelle abstention aux élections européennes ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%, mieux qu'en 2014. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des consultations politiques précédentes. Lors des précédentes européennes, sur les 532 personnes en âge de voter à Saint-Paul-sur-Save, 46,21% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 52,19% en 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Saint-Paul-sur-Save ? Le niveau d'abstention sera un critère important du scrutin européen 2024 à Saint-Paul-sur-Save. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses retombées en matière économique et énergétique seraient de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Paul-sur-Save . Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 85,73% des électeurs dans la localité avaient pris part au scrutin. La participation était de 81,83% au deuxième tour, soit 878 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.