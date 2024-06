Résultat des européennes à Saint-Père-sur-Loire : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Saint-Père-sur-Loire ? L'autre question de ces élections européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 14,52% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 4,11% à Saint-Père-sur-Loire, contre 22,95% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Sur qui vont se diriger les électeurs de droite à Saint-Père-sur-Loire ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Père-sur-Loire semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas avancé dans la localité. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Saint-Père-sur-Loire Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient abouti à un excellent score pour le RN à Saint-Père-sur-Loire. Ce dernier s'était placé en tête dans la localité avec 30,24% au 1er tour avant un formidable 56,37% au deuxième sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,53% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,61% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,81%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 50,67%, devant Emmanuel Macron à 49,33%.

12:45 - 32,37% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Saint-Père-sur-Loire Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble toujours avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 134 électeurs de Saint-Père-sur-Loire avaient préféré la liste Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, cumulait ainsi 32,37% des votes devant Nathalie Loiseau à 22,95% et François-Xavier Bellamy à 11,59%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Père-sur-Loire : un éclairage démographique Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Père-sur-Loire mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient impacter les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,11% et une densité de population de 98 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (20,86%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 421 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,46%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,34%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Père-sur-Loire mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 33,5% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes précédentes à Saint-Père-sur-Loire Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Saint-Père-sur-Loire, 58,58% des habitants avaient voté. L'analyse des résultats des précédents scrutins européens permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. En 2019, à l'occasion des européennes, 57,09% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Père-sur-Loire avaient pris part au scrutin. La participation était de 54,6% en 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Saint-Père-sur-Loire L'abstention sera immanquablement l'une des clés des européennes 2024 à Saint-Père-sur-Loire. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences en matière économique et énergétique seraient de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Père-sur-Loire (45600). En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 22,3% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 21,44% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.