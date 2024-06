En direct

19:31 - Quels pourraient être les reports des voix Nupes à Saint-Pern ? Après le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés au coude-à-coude dans la soirée, selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Raphaël Glucksmann s'était arrogé 4,12% à Saint-Pern, contre 27,2% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa poussée lors des dernières législatives. A l'issue du premier tour des élections des députés à Saint-Pern, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 37,17% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Saint-Pern ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera très commenté pour ces élections du Parlement européen, à l'échelle locale. Alors que sur la France entière, les instituts de sondages annoncent un resultat de 33% pour le Rassemblement national aux européennes en juin, soit 10 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il n'est pas impossible que le RN arrive à près de 17% voire plus à Saint-Pern ce 9 juin au soir.

15:02 - Les inscrits de Saint-Pern plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Ce sont Emmanuel Macron avec 31,02% et Jean-Luc Mélenchon avec 23,22% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de la présidentielle il y a deux ans à Saint-Pern. Marine Le Pen ne récoltait que 15,59%. Le second round de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron s'imposant avec 72,95% contre 27,05% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 8,02%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 37,17% des voix. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Saint-Pern Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Pern lors des dernières élections des eurodéputés, avec 27,2% des votes. La liste doublait celle de Yannick Jadot avec 23,9% dans la cité. François-Xavier Bellamy échouait troisième, avec 9,34%.

11:45 - Les enjeux locaux de Saint-Pern : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Saint-Pern, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 8,15% d'agriculteurs pour 1 039 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 44 entreprises, Saint-Pern offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (85,6 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 26,35% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 40,59% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 296,19 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Saint-Pern manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Etude de l'abstention aux dernières européennes à Saint-Pern Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents scrutins européens. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, sur les 392 personnes en âge de voter à Saint-Pern, 41,14% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 46,54% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : l'abstention aux élections européennes représentait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Pern pour les européennes L'un des facteurs forts du scrutin européen 2024 sera sans nul doute le niveau d'abstention à Saint-Pern. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,47% au premier tour. Au second tour, 57,02% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Saint-Pern cette année ? Au premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 85,82% des électeurs de la commune. Le taux de participation était de 82,00% au deuxième tour, ce qui représentait 574 personnes. En proportion, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.