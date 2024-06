En direct

19:15 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Saint-Pierre-d'Albigny convoité à gauche La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. La réserve de voix semble importante à Saint-Pierre-d'Albigny. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Pierre-d'Albigny, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 28,74% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 7,64% à Saint-Pierre-d'Albigny, contre 20,18% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - Quel résultat pour les candidats de Bardella à Saint-Pierre-d'Albigny ? Si au niveau national, les instituts de sondage dessinent une évolution du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui propulserait virtuellement Bardella à près de 30% dans la commune), on remarque néanmoins que celui-ci n'a en fait grappillé que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les électeurs de Saint-Pierre-d'Albigny penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,55% contre 26,43% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 40,3% contre 59,7%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Pierre-d'Albigny par la suite, lors des législatives, avec 20,24% au premier tour, contre 28,74% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au deuxième round, c'est encore un binôme La République en Marche qui glanera le plus de suffrages, avec 52,26% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent très instructif Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut de nouveau sembler pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 307 électeurs de Saint-Pierre-d'Albigny avaient été séduits par la liste RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella cumulait ainsi 21,51% des voix devant Nathalie Loiseau à 20,18% et Yannick Jadot à 19,69%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Pierre-d'Albigny : un éclairage démographique Dans les rues de Saint-Pierre-d'Albigny, le scrutin est en cours. Avec ses 4 170 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 294 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 492 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (78,54 %) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les 232 résidents étrangers, représentant 5,57% de la population, participent à cette variété culturelle. Parmi cette diversité sociale, 39,48% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 403,37 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Saint-Pierre-d'Albigny écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Saint-Pierre-d'Albigny : étude du taux d'abstention aux précédentes européennes La participation des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50%. Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Au moment des européennes 2019, 51,78% des personnes en âge de voter à Saint-Pierre-d'Albigny avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 45,71% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes démarrent à Saint-Pierre-d'Albigny : quel sera le taux de participation ? L'une des clés des élections européennes 2024 sera immanquablement l'ampleur de la participation à Saint-Pierre-d'Albigny. Le conflit militaire russo-ukrainien ainsi que ses conséquences sur les tarifs des matières premières sont capables de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Saint-Pierre-d'Albigny. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 75,17% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 79,41% au premier tour, soit 2 384 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,98% au premier tour et seulement 48,78% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Saint-Pierre-d'Albigny ?