19:28 - Sur qui vont se diriger les orphelins de la Nupes à Saint-Priest ? Une autre incertitude qui accompagne ces élections européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des dernières législatives à Saint-Priest. C'est néanmoins un candidat de gauche, labellisé Divers gauche, qui y prenait la tête au premier tour, avec 45,48% des bulletins. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Saint-Priest ? Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point à Saint-Priest. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour anticiper environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers chiffres à Saint-Priest Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,51% contre 23,87% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 43,68% contre 56,32%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Priest quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 16,22% au premier tour, contre 45,48% pour le binôme Divers gauche. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Divers gauche qui va glaner le plus de suffrages, avec 64,92% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - 21,57% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Saint-Priest Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut aussi sembler évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. 21,57% des suffrages étaient tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 17,57% et Yannick Jadot à 14,26%. Le mouvement d'extrême droite glanait ainsi 124 habitants de Saint-Priest passés par les urnes.

11:45 - Saint-Priest : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Saint-Priest comme partout ailleurs. Dotée de 633 logements pour 1 329 habitants, la densité de la ville est de 63 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 43 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 738 foyers fiscaux. Dans le village, 16,52 % des résidents sont des enfants, et 30,98 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 40,72% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 40,0% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 503,49 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Saint-Priest s'inscrit dans l'histoire européenne.

10:30 - Participation aux européennes à Saint-Priest : facteurs et implications Au fil des précédentes élections, les 1 374 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2019, au moment des européennes, parmi les 610 inscrits sur les listes électorales à Saint-Priest, 41,9% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 49,55% en 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Saint-Priest Le taux de participation sera immanquablement l'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen 2024 à Saint-Priest. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 56,27% au premier tour et seulement 53,56% au second tour. Quelle sera la participation à Saint-Priest cette année ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,42% des votants de la commune, contre une participation de 82,02% au premier tour, c'est-à-dire 908 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.