En direct

19:35 - À Saint-Sauves-d'Auvergne, quels seront les reports des voix Nupes ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Sauves-d'Auvergne, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,15% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 11,91% à Saint-Sauves-d'Auvergne, contre 17,66% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (7,19% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (8,01% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,87% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Que vont choisir les votants de Saint-Sauves-d'Auvergne ? Le nombre d'électeurs en faveur de la liste Bardella sera un enseignement majeur localement pour ces européennes. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national anticipée par les sondeurs à l'échelle nationale aujourd'hui, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier devrait se situer à environ 29% à Saint-Sauves-d'Auvergne. Un chiffre qui semble logique compte tenu des points déjà conquis par les lepénistes dans la commune depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les électeurs de Saint-Sauves-d'Auvergne plutôt pour Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Sauves-d'Auvergne lors du premier tour de la présidentielle, avec 25,19%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,77%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 44,57% contre 55,43%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,96% au premier tour, contre 26,15% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au deuxième round, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui va glaner le plus de voix, avec 55,46% sur l'unique circonscription recouvrant Saint-Sauves-d'Auvergne.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des élections européennes 2019 à Saint-Sauves-d'Auvergne Regarder en arrière apparait aussi comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est la liste RN présentée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections européennes à l'époque à Saint-Sauves-d'Auvergne, avec 19,92% des suffrages exprimés (97 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 17,66% qui avait elle-même devancé François-Xavier Bellamy avec 11,91%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Sauves-d'Auvergne : ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Saint-Sauves-d'Auvergne comme partout. Avec une population de 1 128 habitants répartis dans 832 logements, ce village présente une densité de 22 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 83 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 725 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (59,38 %) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 44,94% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 48,94% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 309,03 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Saint-Sauves-d'Auvergne, les spécificités locales, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Saint-Sauves-d'Auvergne : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Afin de comprendre le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. Durant les européennes 2019, 44,78% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Sauves-d'Auvergne avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 47,37% lors des européennes de 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Abstention à Saint-Sauves-d'Auvergne : que retenir des précédentes élections ? L'un des critères principaux de ces européennes 2024 sera incontestablement le niveau de participation à Saint-Sauves-d'Auvergne. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 82,52% au sein de la commune, à comparer avec une participation de 82,85% au second tour, ce qui représentait 792 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 55,28% au premier tour. Au deuxième tour, 54,5% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Sauves-d'Auvergne ? La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur les tarifs du quotidien sont par exemple capables de renforcer l'engagement civique des citoyens de Saint-Sauves-d'Auvergne .