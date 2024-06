Résultat des européennes à Saint-Sauveur-sur-École : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - À Saint-Sauveur-sur-École, une liste RN favorite ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera un point d'observation clé pour ces européennes à l'échelle locale. Ce sont donc déjà 10 points qui ont été pris par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Une grosse progression. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 20% ce 9 juin.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position en 2022 à Saint-Sauveur-sur-École Saint-Sauveur-sur-École avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 20,5%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 34,35% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 39,35% contre 60,65%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 22,52% au premier tour, contre 35,81% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va cumuler le plus de suffrages, avec 66,98% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - 29,71% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Saint-Sauveur-sur-École Revenir cinq ans en arrière semble aussi pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? À Saint-Sauveur-sur-École, les dernières européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,71% des votes. La gagnante s'imposait donc face à la liste de François-Xavier Bellamy avec 11,27% et Yannick Jadot avec 10,25%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Saint-Sauveur-sur-École et leurs implications électorales Dans la commune de Saint-Sauveur-sur-École, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,62% et une densité de population de 153 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 32,61%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,09%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,75%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (40,21%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Sauveur-sur-École, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Saint-Sauveur-sur-École : les chiffres clés Y aura-t-il une progression de l'abstention aux européennes, à l'image du record de 59,37% enregistré en 2009 ? Au niveau de la France entière, le pic d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Saint-Sauveur-sur-École, 67,51% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au cours des dernières années, les 1 136 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, 43,52% des électeurs de Saint-Sauveur-sur-École avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 46,03% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Saint-Sauveur-sur-École : quel sera le taux d'abstention ? À Saint-Sauveur-sur-École, l'une des clés du scrutin européen sera indéniablement l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,72% au premier tour. Au second tour, 47,26% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 21,37% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 17,62% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.