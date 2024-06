En direct

19:25 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Saint-Senoux scruté En plus du résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait atteint 21,08% à Saint-Senoux, contre 7,47% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son excellent score lors des dernières législatives. Lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Senoux, le binôme Nupes avait en effet cumulé 47,11% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du Parti communiste. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Saint-Senoux, entre les 21,08% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,52% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,74% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Senoux avant les européennes ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste Bardella lors des européennes 2024 sera très analysé. Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Saint-Senoux. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi anticiper environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Saint-Senoux ? Avec 17,16%, c'est un score insuffisant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Saint-Senoux au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe de file du RN était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 34,24% et 24,52% des bulletins exprimés. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 64,53% contre 35,47% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 13,44%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 47,11% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV vainqueur localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Saint-Senoux Les résultats de ce dimanche vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était loin de son résultat national aux élections européennes à l'époque à Saint-Senoux. Le candidat RN terminait troisième, avec 15,81%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 21,08% et Yannick Jadot avec 18,74%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Senoux : ce qu'il faut retenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Saint-Senoux comme dans toute la France. Dotée de 881 logements pour 1 818 habitants, la densité de la commune est de 99 habitants/km². L'existence de 98 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (79,23 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 32,88% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 53,68% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 435,89 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. À Saint-Senoux, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Saint-Senoux : étude du taux d'abstention aux élections européennes Choisir les futurs députés européens n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h. L'analyse des élections précédentes permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. A l'occasion des élections européennes 2019, parmi les 728 personnes en âge de voter à Saint-Senoux, 44,6% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 54,49% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Saint-Senoux À Saint-Senoux, le taux d'abstention sera à n'en pas douter un critère déterminant de ces européennes 2024. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur les finances des familles est notamment en mesure d'impacter la participation à Saint-Senoux (35580). Au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 437 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 18,65% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 22,17% au deuxième tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 43,58% au premier tour et seulement 45,01% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Saint-Senoux ?