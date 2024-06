Résultat des européennes à Saint-Siméon-de-Bressieux : l'élection 2024 en direct

11:45 - Saint-Siméon-de-Bressieux : démographie, élections et perspectives d'avenir

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Siméon-de-Bressieux mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'impacter les résultats des européennes. Dans la ville, 19,41% des résidents sont des enfants, et 8,6% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 793 euros par an montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 042 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,55% et d'une population étrangère de 6,44% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Siméon-de-Bressieux mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,74% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.