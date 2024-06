Résultat des européennes à Saint-Sulpice-les-Feuilles : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella font espérer à Saint-Sulpice-les-Feuilles Le score obtenu par le RN sera très commenté localement pour ces élections des députés européens 2024. On remarque que Saint-Sulpice-les-Feuilles fait partie des rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 28,46% lors du vote européen et Marine Le Pen 28,44% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la présidentielle 2022 à Saint-Sulpice-les-Feuilles Saint-Sulpice-les-Feuilles avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 28,44%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 29,91% des votes. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 48,89% contre 51,11%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 23,91% au premier tour, contre 24,31% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Saint-Sulpice-les-Feuilles Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore sembler avisé au moment du scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'était arrogée les élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite attirait 28,46% des votes, devant Nathalie Loiseau à 17,12% et François-Xavier Bellamy à 13,85%.

11:45 - Dynamique électorale à Saint-Sulpice-les-Feuilles : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Saint-Sulpice-les-Feuilles comme dans toute la France. Avec une population de 1 204 habitants répartis dans 881 logements, ce village présente une densité de 35 habitants par km². Ses 94 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 360 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (38,71 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 37,32% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 53,06% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 889,59 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En somme, Saint-Sulpice-les-Feuilles incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes à Saint-Sulpice-les-Feuilles Comment votent d'ordinaire les habitants de cette localité ? Lors des élections européennes 2019, 554 inscrits sur les listes électorales de Saint-Sulpice-les-Feuilles (Haute-Vienne) s'étaient rendus aux urnes (soit 54,26%). Le taux de participation était de 46,7% pour le scrutin européen de 2014. La participation des Français aux européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Saint-Sulpice-les-Feuilles À Saint-Sulpice-les-Feuilles, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera indiscutablement la participation. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des ménages cumulée avec les préoccupations dues au conflit entre la Russie et l'Ukraine, sont par exemple capables d'impacter les décisions que prendront les électeurs de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,85% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 77,25% au premier tour, c'est-à-dire 771 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.