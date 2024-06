En direct

19:28 - Les voix de la Nupes en question En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des européennes 2019, avait obtenu 20,83% à Saint-Sylvain, contre 3,03% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, en 2022. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Sylvain, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,54% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,96% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,97% pour Yannick Jadot, 2,11% pour Fabien Roussel et 2,23% pour Anne Hidalgo).

17:08 - À Saint-Sylvain, une liste Bardella favorite ? Le nombre de bulletins en faveur de la liste Bardella sera l'enseignement majeur pour ces élections 2024 à l'échelle locale. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Sylvain semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 27,51% contre 29,86% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 47,1% contre 52,9%. Le RN ratait aussi la première marche à Saint-Sylvain par la suite, lors des élections du Parlement, avec 23,65% au premier tour, contre 26,54% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Saint-Sylvain, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera désignée lors du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - À Saint-Sylvain, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? A l'époque, à Saint-Sylvain, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était imposée, avec 28,03% des votes contre Nathalie Loiseau à 20,83% et Yannick Jadot à 10,23%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Sylvain : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Saint-Sylvain, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 438 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Ses 50 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 436 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 20,62 % des résidents sont des enfants, et 20,48 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 28,36% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 37,39% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 401,48 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Saint-Sylvain, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Saint-Sylvain : un aperçu détaillé L'analyse des derniers scrutins européens est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 43,25% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Sylvain (Calvados), à comparer avec une abstention de 51,81% lors des élections européennes de 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Saint-Sylvain, 69,51% des électeurs n'avaient pas voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Sylvain : les européennes débutent À Saint-Sylvain, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera indiscutablement l'ampleur de la participation. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 79,87% au niveau de la ville. La participation était de 77,2% au premier tour, ce qui représentait 833 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur le quotidien des familles seraient par exemple en mesure de ramener les citoyens de Saint-Sylvain vers les urnes.