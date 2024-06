Résultat des européennes à Saint-Thibaud-de-Couz : l'élection 2024 en direct

Le résultat en faveur du Rassemblement national sera très commenté pour ces élections des députés européens 2024, au niveau local, comme dans le reste de la France. En regardant la progression du RN anticipée par les instituts de sondages au niveau national aujourd'hui, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN devrait se situer à environ 35% à Saint-Thibaud-de-Couz. Un chiffre qui semble coller avec les électeurs déjà conquis par le parti sur place entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

11:45 - Saint-Thibaud-de-Couz : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la commune de Saint-Thibaud-de-Couz, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 37% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 3,83%. En outre, le taux de familles propriétaires (85,64%) met en avant le poids des questions liées à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (9,01%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 411 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,74%) et le nombre de résidences HLM (3,27% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Saint-Thibaud-de-Couz mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 19,94% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.