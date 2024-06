En direct

19:25 - Qui va bénéficier des 15,21% de la Nupes à Saint-Trivier-sur-Moignans ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, s'était élevé à 4,15% à Saint-Trivier-sur-Moignans, contre 19,81% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Trivier-sur-Moignans, le binôme Nupes avait en effet réuni 15,21% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,21% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,83% pour Yannick Jadot, 0,87% pour Fabien Roussel et 1,64% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (3,19% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (10,54% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,28% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Trivier-sur-Moignans avant les européennes ? Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Saint-Trivier-sur-Moignans. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi prévoir près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Saint-Trivier-sur-Moignans plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Elections les plus proches, les législatives avaient offert un très gros score pour le Rassemblement national à Saint-Trivier-sur-Moignans. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la localité avec 32,65% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 70,85% au deuxième, lui garantissant la meilleure place à l'échelle municipale sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,91% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,35% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,21%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 54,07%, devant Emmanuel Macron à 45,93%.

12:45 - À Saint-Trivier-sur-Moignans, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble de nouveau sensé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 217 habitants de Saint-Trivier-sur-Moignans passés par les bureaux de vote s'étaient tournés vers le Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste Bardella glanait ainsi 34,66% des voix face à Nathalie Loiseau à 19,81% et François-Xavier Bellamy à 11,34%.

11:45 - Saint-Trivier-sur-Moignans : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment les habitants de Saint-Trivier-sur-Moignans peuvent-ils peser sur le résultat des élections européennes ? Dans la ville, 35% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,28% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (15,39%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 638 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (15,32%) et le nombre de résidences HLM (5,63% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Trivier-sur-Moignans mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,64% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Saint-Trivier-sur-Moignans : retour sur la participation aux dernières élections européennes Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de l'abstention des Français comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59% ? Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Saint-Trivier-sur-Moignans, 74,84% des habitants n'avaient pas participé. Comment ont voté les habitants de cette localité lors des précédents rendez-vous électoraux ? En 2019, à l'occasion des européennes, 50,56% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Trivier-sur-Moignans avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 60,57% en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Saint-Trivier-sur-Moignans ? À Saint-Trivier-sur-Moignans, l'une des clés des européennes sera indéniablement l'ampleur de la participation. Le conflit armé entre la Palestine et Israël et ses retombées en matière économique et énergétique pourraient potentiellement renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Trivier-sur-Moignans (01990). Pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 319 personnes en âge de voter dans la ville, 21,93% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 19,71% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,56% au premier tour. Au second tour, 53,26% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-Trivier-sur-Moignans cette année ?