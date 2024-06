En direct

19:26 - À Saint-Valérien, quel candidat vont plebisciter les supporters de la Nupes ? En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières. Mais Le candidat de gauche s'était élevé à 2,88% à Saint-Valérien, contre 19% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Valérien, le binôme Nupes avait en effet accumulé 23,61% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Saint-Valérien, entre les 19% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,45% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,96% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Saint-Valérien ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. A noter : Saint-Valérien compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 37,43% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 31,94% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Situation favorable au RN à Saint-Valérien ? Revenir sur le scrutin le plus récent est d'une logique implacable au moment du rendez-vous électoral du jour. Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné lieu à un beau démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Valérien. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la cité avec 33,40% au premier round avant un formidable 52,44% au second, le portant tout en haut à l'échelon municipal. Le Parti avait laissé derrière les candidats LFI-PS-PC-EELV (23,61%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 19,96% au premier tour puis encore LREM avec 47,56% au second sur l'unique circonscription du lieu. Il a même récolté un meilleur résultat aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République précédente, puisqu'elle avait accumulé 31,94% au premier tour et 54,37% au second dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés respectivement par 24,87% et 20,45% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (45,63%) au second.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Saint-Valérien Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Saint-Valérien, à 37,43%, soit 195 voix. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 19% et Yannick Jadot à 8,45%.

11:45 - Saint-Valérien : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Saint-Valérien, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 811 logements pour 1 771 habitants, la densité de la ville est de 75 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 102 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 008 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (73,61 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 30,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 39,78% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 355,11 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. Finalement, à Saint-Valérien, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Saint-Valérien Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17 heures. Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? A l'occasion des européennes de 2019, 51,5% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Valérien (Yonne) avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 44,58% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Saint-Valérien : quel sera le taux d'abstention ? L'un des critères clés de ce scrutin européen sera incontestablement le taux d'abstention à Saint-Valérien. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,85% au premier tour et seulement 46,3% au second tour. Quelle sera la participation à Saint-Valérien cette année ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 75,02% au niveau de la ville. La participation était de 71,61% au second tour, c'est-à-dire 772 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.