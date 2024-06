En direct

19:26 - Quel candidat vont élire les supporters de la Nupes à Sainte-Anastasie ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 4,23% à Sainte-Anastasie, contre 15,42% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Sainte-Anastasie, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 29,5% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,48% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,57% pour Yannick Jadot, 1,29% pour Fabien Roussel et 0,78% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Sainte-Anastasie, entre les 15,42% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,81% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,86% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Sainte-Anastasie ? Les enquêtes d'opinion prévoient une liste Bardella à 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat de 2019. Théoriquement, cette dynamique devrait le pousser à 41% à Sainte-Anastasie, soit dix points de plus également que ses 31,65% à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le parti n'a grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les conclusions les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Avantage Rassemblement à Sainte-Anastasie ? Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné un puissant démarrage pour le RN à Sainte-Anastasie. Ce dernier s'était élevé en tête dans la cité avec 33,81% au premier round. Il s'imposait ensuite avec 53,08% au 2e. Le RN avait dépassé les prétendants LFI-PS-PC-EELV (29,50%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (19,86%) au premier tour et encore Nupes (46,92%) au second (Sainte-Anastasie ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même fait un meilleur pointage aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée précédente. La candidate avait engrangé 32,53% au premier tour et 58,51% au 2e dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés chacun par 21,48% et 18,81% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (41,49%) au second.

12:45 - 31,65% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Sainte-Anastasie Le résultat de ce dimanche sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 232 votants de Sainte-Anastasie avaient préféré la liste Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, séduisait 31,65% des suffrages devant Yannick Jadot à 16,23% et Nathalie Loiseau à 15,42%.

11:45 - Sainte-Anastasie et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans les rues de Sainte-Anastasie, les élections sont en cours. Avec ses 1 742 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 124 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 025 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (75,33 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 29,93% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 35,92% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 844,23 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour résumer, à Sainte-Anastasie, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Sainte-Anastasie : la mobilisation des électeurs aux européennes Au fil des dernières années, les 1 776 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 46,93% dans la commune de Sainte-Anastasie. Le taux d'abstention était de 52,49% pour les élections européennes de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les européennes à Sainte-Anastasie sont lancées À Sainte-Anastasie, l'un des critères forts de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des foyers français est susceptible de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Sainte-Anastasie. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 76,98% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 79,58% au premier tour, c'est-à-dire 1 177 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.