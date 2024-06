Résultat des européennes à Sainte-Geneviève-des-Bois : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Sainte-Geneviève-des-Bois à la loupe En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des européennes 2019, s'était arrogée 24,64% à Sainte-Geneviève-des-Bois, contre 2,9% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a été dissoute malgré la surprise qu'elle avait créée lors des législatives, en 2022. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Sainte-Geneviève-des-Bois, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,15% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF.

17:08 - Qui vont élire les supporters de la droite à Sainte-Geneviève-des-Bois ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 8 points entre les européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les enquêtes d'opinion donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 10 points de plus en 2024 qu'en 2019 ou en 2022. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 35% voire plus à Sainte-Geneviève-des-Bois ce 9 juin au soir.

15:02 - Les électeurs de Sainte-Geneviève-des-Bois penchaient pour Le Pen en 2022 Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné un très gros score pour le Rassemblement national à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ce dernier était arrivé en tête dans la cité avec 29,02% au 1er round et surtout 69,59% au 2e. Le Parti s'était placé devant les prétendants estampillés La République en Marche avec 21,37% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (17,15%) au premier tour puis encore LFI-PS-PC-EELV (30,41%) au second sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,63% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 29% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,59%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 55,41%, devant Emmanuel Macron à 44,59%.

12:45 - À Sainte-Geneviève-des-Bois, Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Sainte-Geneviève-des-Bois, avec 25,36%, soit 105 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 24,64% et François-Xavier Bellamy à 8,94%.

11:45 - Sainte-Geneviève-des-Bois : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Sainte-Geneviève-des-Bois comme partout en France. Dotée de 676 logements pour 1 057 habitants, la densité de la ville est de 26 habitants par km². L'existence de 55 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (34,62 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 27,03% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 34,48% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 271,36 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. En conclusion, Sainte-Geneviève-des-Bois incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Sainte-Geneviève-des-Bois : la mobilisation des électeurs aux européennes Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 1 126 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 427 personnes en âge de voter à Sainte-Geneviève-des-Bois, 43,96% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 49,51% pour le scrutin de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, au niveau national en 2019, l'abstention aux européennes représentait 49,9%.

09:30 - Participation à Sainte-Geneviève-des-Bois : quelles perspectives pour les élections européennes ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Sainte-Geneviève-des-Bois ? La situation géopolitique actuelle serait notamment susceptible d'avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Sainte-Geneviève-des-Bois. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 757 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 24,17% étaient restés chez eux, contre une abstention de 24,04% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,8% au premier tour. Au second tour, 54,58% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.