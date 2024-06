Résultat des européennes à Sainte-Marie-des-Champs : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des européennes à Sainte-Marie-des-Champs ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2024 sera très analysé. On remarque que Sainte-Marie-des-Champs compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 33,24% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 33,27% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances de 2022 à retenir pour le scrutin européen L'élection suprême avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La leader de l'ancien FN glanait 33,27% au 1er tour contre 29,17% pour Emmanuel Macron et 15,25% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,04% contre 50,96%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 26,98% des votes sur place, contre 30,64% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (53,15%).

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Sainte-Marie-des-Champs Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? A l'époque, à Sainte-Marie-des-Champs, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait pris la première place, récoltant 33,24% des votes face à Nathalie Loiseau à 18,3% et Yannick Jadot à 9,96%. Ce sont alors 227 électeurs qui s'étaient tournés vers elle dans la commune.

11:45 - Les enjeux locaux de Sainte-Marie-des-Champs : tour d'horizon démographique Devant le bureau de vote de Sainte-Marie-des-Champs, les citoyens se regroupent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Dotée de 716 logements pour 1 579 habitants, la densité de la commune est de 382 hab/km². Avec 182 entreprises, Sainte-Marie-des-Champs se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (89,11 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 45,9% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 50,1% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 320,33 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Sainte-Marie-des-Champs incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Sainte-Marie-des-Champs : quel était le pourcentage de participation aux précédentes élections européennes ? L'abstention des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et déjà 43% à 17h. Au cours des précédentes consultations politiques, les 1 592 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, 43,8% des électeurs de Sainte-Marie-des-Champs avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 54,99% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Sainte-Marie-des-Champs : la participation en question Le niveau de participation sera indiscutablement l'un des critères principaux de ces élections européennes 2024 à Sainte-Marie-des-Champs. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,46% au premier tour et seulement 49,77% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Sainte-Marie-des-Champs pour les élections européennes ? En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 20,67% des électeurs habilités dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 22,28% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.