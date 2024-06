En direct

19:16 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Saïx ? Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Le jour du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 18% des voix dans la commune. Un score à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,97% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,99% pour Yannick Jadot, 1,71% pour Fabien Roussel et 2,19% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 6,13% à Saïx, contre 20,3% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus dans la soirée...

17:08 - Quels résultats pour le RN à Saïx lors des européennes ? Si dans tout le pays, les sondeurs calculent une progression moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella pas loin des 40% dans la commune), on note pourtant que le parti n'a gagné que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les inscrits de Saïx penchaient pour Le Pen en 2022 Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient offert un très bon démarrage pour le RN à Saïx. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la cité avec 27,55% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Ensemble ! (Saïx ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,64% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,93% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,97%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 50,45%, devant Emmanuel Macron à 49,55%.

12:45 - En 2019, une élection très tranchée Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté aux élections du Parlement européen à l'époque. Ladite liste séduisait 28,54% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 20,3% et Yannick Jadot à 11,14%.

11:45 - Dynamique électorale à Saïx : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Saïx comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 3 680 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 242 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 118 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (88,41 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 42,2% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,17%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2295,43 €/mois. À Saïx, les spécificités locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Saïx ? Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2019, le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014. Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des dernières élections ? Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, 42,16% des personnes aptes à voter à Saïx avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 50,98% lors des européennes de 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Saïx La participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 à Saïx. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,16% au premier tour et seulement 52,22% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saïx ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 2 811 personnes en âge de voter dans la commune, 82,26% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 83,56% au premier tour, soit 2 349 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.