En direct

19:28 - Que vont décider les supporters de la Nupes à Salles-d'Angles ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait atteint 5,71% à Salles-d'Angles, contre 27,85% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les études sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement à Salles-d'Angles, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 14,71% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour le RN à Salles-d'Angles lors des européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera déterminant localement pour cette élection des députés européens. En mettant de côté les législatives, la progression du RN se montre déjà solide à Salles-d'Angles entre Jordan Bardella en 2019 (23,97%) et Marine Le Pen en 2022 (28,42% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 33% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Salles-d'Angles ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Salles-d'Angles lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,85%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 28,42%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 44,59% contre 55,41%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 22,94% au premier tour, contre 37,66% pour le binôme Ensemble !. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LREM qui glanera le plus de votes, avec 60,36% sur la seule circonscription recouvrant Salles-d'Angles.

12:45 - À Salles-d'Angles, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut encore sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Le RN n'avait pas séduit à l'époque, la liste de Jordan Bardella attirant 23,97% aux élections européennes. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première place avec 27,85%.

11:45 - Salles-d'Angles : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Salles-d'Angles, le scrutin est en cours. Avec ses 8,32% d'agriculteurs pour 1 011 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 111 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (82,71 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 36,28% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 35,67% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 705,06 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Pour résumer, Salles-d'Angles incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux de participation aux dernières élections européennes à Salles-d'Angles : les enseignements L'étude des précédentes élections est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. A l'occasion des élections européennes 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 39,64% des inscrits sur les listes électorales de Salles-d'Angles, à comparer avec un taux d'abstention de 56,78% pour les européennes de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h.

09:30 - Participation à Salles-d'Angles : que retenir des précédentes élections ? L'un des facteurs essentiels du scrutin européen 2024 sera indiscutablement le niveau de participation à Salles-d'Angles. Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 81,91% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 81,19% au premier tour, soit 656 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Le conflit militaire entre la Palestine et Israël ainsi que son impact sur les tarifs des matières premières pourraient entre autres impacter la participation à Salles-d'Angles.