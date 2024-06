Résultat des européennes à Salvagnac : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Le Rassemblement national à Salvagnac, un favori aux européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour cette élection du Parlement européen 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Si au niveau national, les intentions de vote dessinent une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à près de 30% dans la commune), on note pourtant que celui-ci n'a pour l'instant gagné que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les inscrits de Salvagnac penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,71% contre 29,48% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle échouait aussi au second tour avec 49,39% contre 50,61%. Le RN ratait aussi la première marche à Salvagnac quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 18,18% au premier tour, contre 40,35% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Salvagnac, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera préférée lors du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des européennes 2019 à Salvagnac Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? C'est la liste Bardella qui s'était affichée en tête des élections européennes il y a cinq ans à Salvagnac, avec 21,86% des voix exprimées (94 voix) devant la liste portée par Yannick Jadot avec 15,58% et la liste Nathalie Loiseau avec 14,88%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Salvagnac Dans la ville de Salvagnac, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 27% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,45%. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (22,19%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 470 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,45%) et le nombre de résidences HLM (2,96% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Salvagnac mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,47% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Taux de participation aux élections européennes à Salvagnac : les chiffres clés Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Sur tout le territoire français, le plus haut taux d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À Salvagnac, 64,39% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au cours des élections précédentes, les 1 255 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, parmi les 464 personnes en âge de voter à Salvagnac, 46,05% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 52,52% il y a 10 ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Salvagnac : l'abstention au cœur des préoccupations À Salvagnac, l'un des critères importants de ce scrutin européen sera le taux d'abstention. Le conflit armé ukrainien et ses répercussions en matière économique et énergétique seraient susceptibles de renforcer l'engagement civique des électeurs de Salvagnac (81630). Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,22% des votants de la ville, contre une participation de 74,19% au second tour, c'est-à-dire 664 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,57% au premier tour et seulement 56,38% au second tour.