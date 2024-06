Résultat des européennes à Samoëns : l'élection 2024 en direct

En direct

17:05 - Les habitants de Samoëns penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Samoëns avec 17,11% contre 33,82% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 35,94% contre 64,06%. Le RN ratait aussi la première marche à Samoëns par la suite, lors des législatives, avec 15,19% au premier tour, contre 35,88% pour le binôme LREM. Sur la commune de Samoëns, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - À Samoëns, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes Se retourner sur le dernier test semble toujours évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Samoëns était le suivant : la liste de François-Xavier Bellamy avec 14,86% des suffrages exprimés, sur la troisièmemarche, précédée de la liste de Yannick Jadot avec 16,58% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 26,27%, en tête sur place.

11:45 - Démographie et politique à Samoëns, un lien étroit A mi-chemin des européennes, Samoëns fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 2 286 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 577 entreprises, Samoëns permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 25 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 10,5 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 183 résidents étrangers, Samoëns est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 3,78%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2272,39 €/mois. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Samoëns contribue à édifier l'avenir européen.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Samoëns : ce qu'il faut savoir Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette ville ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 54,72% des personnes en âge de voter à Samoëns avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 44,51% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Samoëns À Samoëns, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. Les jeunes expriment fréquemment une indifférence pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 2 151 personnes en âge de voter dans la localité, 70,99% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 74,06% au deuxième tour, ce qui représentait 1 593 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,23% au premier tour. Au second tour, 47,07% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Samoëns ?