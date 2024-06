Résultat des européennes à Sancoins : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Sancoins, avec 36,4%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 17,35% et François-Xavier Bellamy à 8,26%.

11:45 - Sancoins : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la ville de Sancoins, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des européennes. Avec un pourcentage de 23% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 18,33%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (62,56%) met en avant le poids des questions concernant le logement et l'urbanisme. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1922,6 €/mois, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. Le nombre de familles monoparentales (17,18%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,25%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Sancoins mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 50,76% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.