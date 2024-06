Résultat des européennes à Sassetot-le-Mauconduit : l'élection 2024 en direct

C'est sans doute le choix du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 à Sassetot-le-Mauconduit. Elle cumulait déjà 31,05% au premier tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 29,62% et 18,31% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,82% contre 53,18%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 25,32% des voix sur place, contre 27,06% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 51,42%.

11:45 - Sassetot-le-Mauconduit : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la ville de Sassetot-le-Mauconduit, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de 25% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,84%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (70,37%) met en exergue le poids des enjeux liés au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (43,2%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 468 votants sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,62%) et le nombre de résidences HLM (8,33% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Un taux de résidences secondaires de 29,04%, comme à Sassetot-le-Mauconduit, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.