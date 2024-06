Résultat des européennes à Sauzé-Vaussais : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Jusqu'où peut aller la liste RN lors des européennes à Sauzé-Vaussais ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour ces élections des députés européens 2024, à l'échelle locale. Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Sauzé-Vaussais. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. Assez pour prédire 37% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Sauzé-Vaussais penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait marqué beaucoup de points à Sauzé-Vaussais au cours de la dernière présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 29,66% des électeurs dès le premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 50% contre 50%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 24,82% des votes sur place, contre 34,56% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 56,71%.

12:45 - 27,05% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Sauzé-Vaussais Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? C'est la liste RN portée par Jordan Bardella qui s'était imposée en tête des élections du Parlement européen à l'époque à Sauzé-Vaussais, avec 27,05% des bulletins, soit 145 voix, devant celle de Nathalie Loiseau avec 19,59% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 10,63%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Sauzé-Vaussais : ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Sauzé-Vaussais comme partout ailleurs. Dotée de 1 061 logements pour 1 495 habitants, la densité de la commune est de 85 hab/km². Avec 122 entreprises, Sauzé-Vaussais permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 24 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 40,73 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 37,04% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 25,82% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 481,85 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. En résumé, Sauzé-Vaussais incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Sauzé-Vaussais L'observation des résultats des consultations politiques précédentes est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Lors des européennes de 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 49,7% des inscrits sur les listes électorales de Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres), contre une abstention de 58,16% lors du scrutin européen de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Sauzé-Vaussais À Sauzé-Vaussais, la participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des européennes 2024. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 71,98% dans la commune, à comparer avec une participation de 72,57% au deuxième tour, c'est-à-dire 815 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,29% au premier tour. Au deuxième tour, 47,56% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Sauzé-Vaussais ? Les habitants des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?