Résultat des européennes à Scherwiller : l'élection 2024 en direct

17:01 - Avantage Renaissance à Scherwiller ?

Scherwiller avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 28,83%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 32,92% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 42,48% contre 57,52%. Le RN ratait aussi la première marche à Scherwiller un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 14,17% au premier tour, contre 36,05% pour le binôme Union des Démocrates et des Indépendants. Au deuxième round, c'est encore un binôme LREM qui va remporter le plus de suffrages, avec 63,48% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.