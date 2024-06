Résultat des européennes à Schleithal : l'élection 2024 en direct

La part des électeurs du RN sera une des clés pour cette élection des députés européens 2024 localement. Ce sont donc déjà 8 points qui ont été grattés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Une progression conséquente. On ne peut pas exclure que le RN dépassera les 30% ce 9 juin.

15:02 - Avantage Renaissance à Schleithal ?

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Schleithal lors du premier tour de la présidentielle, avec 38,4%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 28,96%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 41,72% contre 58,28%. Le RN n'a pas plus convaincu à Schleithal quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 15,79% au premier tour, contre 35,63% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LREM qui glanera le plus de suffrages, avec 71,49% sur l'unique circonscription couvrant Schleithal.