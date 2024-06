Résultat des européennes à Scy-Chazelles : l'élection 2024 en direct

11:45 - Scy-Chazelles : européennes et dynamiques démographiques

À Scy-Chazelles, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Avec 46,78% de population active et une densité de population de 596 habitants/km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,65% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (82,44%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 988 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,39%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (7,54%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (37,03%), témoigne d'une population instruite à Scy-Chazelles, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.