Résultat des européennes à Seltz : l'élection 2024 en direct

17:02 - Situation favorable au RN à Seltz ? Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un joli résultat pour le RN à Seltz. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la cité avec 28,93% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme La République en Marche (Seltz ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 41,23% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,33% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 9,07%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 57,53%, devant Emmanuel Macron à 42,47%.

12:45 - En 2019, des européennes déjà tranchantes Les résultats de ce 9 juin vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 405 votants de Seltz avaient été séduits par l'extrême droite il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, glanait ainsi 37,64% des votes face à Nathalie Loiseau à 19,42% et François-Xavier Bellamy à 9,67%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Seltz : ce qu'il faut savoir Quel portrait faire de Seltz, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 3 135 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 186 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 947 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une automobile (81,87 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 398 personnes (12,63%) favorise une richesse culturelle précieuse. Malgré un taux de chômage de 7,64%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2253,07 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Finalement, Seltz incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes à Seltz Au fil des dernières années, les 3 169 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, à l'occasion des européennes, 1 131 inscrits sur les listes électorales de Seltz (Bas-Rhin) avaient pris part au scrutin (soit 55,12%). La participation était de 40,26% il y a 10 ans. Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de la participation des Français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Seltz Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Seltz ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,28% des votants de la localité, contre un taux d'abstention de 23,11% au second tour. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 60,7% au premier tour. Au second tour, 61,27% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Seltz ? La flambée des prix des matières premières qui pèse sur les finances des familles, combinée avec les craintes engendrées par le conflit armé entre entre la Palestine et Israël seraient notamment susceptibles de ramener les citoyens de Seltz (67470) dans les bureaux de vote.