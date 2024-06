Résultat des européennes à Senouillac : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel résultat aux européennes de Senouillac pour le RN de Jordan Bardella ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Si en France entière, les sondages d'intentions de vote annoncent une évolution du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 32% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que ce dernier n'a en fait enregistré que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les électeurs de Senouillac plutôt pour Le Pen il y a deux ans L'élection du président de la République avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Senouillac. Elle l'emportait avec 24,3% au premier round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,9% et 21,12% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,76% contre 53,24%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 19,09% des votes sur place, contre 36,02% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (40,82%).

12:45 - 22,43% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Senouillac Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Senouillac, avec 22,43%, soit 120 voix. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 19,81% et Yannick Jadot à 11,96%.

11:45 - Dynamique électorale à Senouillac : une analyse socio-démographique Dans la commune de Senouillac, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? Dans le village, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 29,03% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'éducation et de santé. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (19,19%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 522 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,89%) met en évidence des besoins de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,34%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Senouillac mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,16% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - À Senouillac, quelle abstention aux précédentes européennes ? Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, le record d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Senouillac, 58,35% des habitants ne s'étaient pas déplacés. Au cours des dernières années, les 1 153 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 39,81% des inscrits sur les listes électorales de Senouillac (Tarn), à comparer avec un taux d'abstention de 45,11% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Senouillac pour les élections européennes Ce 9 juin, lors des européennes à Senouillac, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les jeunes générations manifestent la plupart du temps une désaffection pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 14,89% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 21,41% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,23% au premier tour. Au deuxième tour, 40,48% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Senouillac ?