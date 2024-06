En direct

19:21 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Glucksmann avait glané 5,2% à Septeuil, contre 26,89% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Septeuil, le binôme Nupes avait en effet réuni 18,64% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry (3,1% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (16,23% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,36% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa réelle base à Septeuil, entre les 26,89% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,33% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,62% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel candidat vont choisir les électeurs de la droite à Septeuil ? Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Septeuil. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour prédire environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers chiffres à Septeuil Septeuil avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,56%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 31,33% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 38,71% contre 61,29%. Le RN n'a pas plus convaincu à Septeuil par la suite, lors des élections du Parlement, avec 24,44% au premier tour, contre 30,62% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Septeuil, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au cours du second tour, confirmant la défaite du parti lepéniste.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Septeuil il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test semble toujours évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Septeuil lors des précédentes européennes, avec 26,89% des voix. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 19,45% dans la cité. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 16,23%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Septeuil Dans les rues de Septeuil, le scrutin est en cours. Avec ses 26,93% de cadres supérieurs pour 2 272 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 190 entreprises, Septeuil est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (19,22 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,0% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 3052,06 € par mois, la ville vise un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Septeuil contribue à préparer l'avenir européen.

10:30 - Elections européennes précédentes à Septeuil : état des lieux Comment votent traditionnellement les électeurs de cette commune ? Pendant les précédentes européennes, 53,93% des personnes en capacité de participer à une élection à Septeuil avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 48,14% il y a 10 ans. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2019, le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Septeuil À Septeuil, l'un des critères importants de ce scrutin européen sera indéniablement le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,34% au premier tour et seulement 51,5% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Septeuil pour les élections européennes ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 23,44% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 25,14% au second tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.