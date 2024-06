En direct

19:22 - Les électeurs de la coalition de gauche en question Après le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Mais il faut noter que Le candidat de gauche s'était arrogé 7,04% à Septfonds, contre 14,49% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a été dissoute. Lors du premier tour des élections du Parlement à Septfonds, le binôme Nupes avait en effet réuni 33,84% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué.

17:08 - Quel score pour la liste RN lors des européennes à Septfonds ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera une des clés localement pour cette élection européenne. A noter : Septfonds fait partie des rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 34,78% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 33,97% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position à Septfonds lors de la dernière présidentielle L'élection suprême avait servi un gros avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Elle prenait la tête avec 33,97% au premier round contre 18,65% pour Emmanuel Macron et 18,5% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle elle avait aussi une longueur d'avance au second tour avec 58,33%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 29,24% des suffrages sur place, contre 33,84% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 55,21%.

12:45 - 34,78% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Septfonds Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Septfonds, à 34,78%, soit 336 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 14,49% et Manon Aubry à 8,9%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Septfonds Quel impact auront les habitants de Septfonds sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 81 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 16,13%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 726 € par an, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,89%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en CDD (10,14%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Septfonds mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,6% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Européennes précédentes à Septfonds : retour sur la participation électorale L'analyse des résultats des scrutins européens antérieurs est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, sur les 1 019 inscrits sur les listes électorales à Septfonds, 40,44% étaient restés chez eux, contre une abstention de 50,43% lors des élections européennes de 2014. Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Septfonds Le niveau de participation constituera sans nul doute l'un des facteurs clés du scrutin européen à Septfonds. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 680 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 76,87% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,77% au premier tour, c'est-à-dire 1 357 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,47% au premier tour et seulement 53,45% au second tour. L'inflation et ses répercussions sur la vie des familles seraient par exemple susceptibles de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Septfonds.