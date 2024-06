En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 5,95% à Serres, contre 19,44% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Lors du premier tour des élections des députés à Serres, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,27% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Serres, entre les 19,44% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,1% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,19% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN à Serres lors des européennes ?

Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. À Serres, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 28,57% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 23,97% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.