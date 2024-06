Résultat des européennes à Serrières-en-Chautagne : l'élection 2024 en direct

11:45 - Le poids démographique et économique de Serrières-en-Chautagne aux élections européennes

Quel impact auront les électeurs de Serrières-en-Chautagne sur les résultats des européennes ? La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le village, 20,67% des résidents sont des enfants, et 7,2% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (26,14%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 428 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (15,15%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,86%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Serrières-en-Chautagne mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,78% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.