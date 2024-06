Résultat des européennes à Seyches : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes à Seyches ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était élevé à 4,08% à Seyches, contre 18,71% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu malgré sa performance lors des dernières législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Seyches, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,17% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,15% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,74% pour Yannick Jadot, 3,26% pour Fabien Roussel et 1,54% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (5,52% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (10,55% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (0,96% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Sur qui vont se transférer les électeurs de droite à Seyches ? Si dans toute la France, les enquêtes d'opinion prévoient une progression du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella tout proche des 40% dans la commune), il faut noter néanmoins que le parti n'a gagné que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les inscrits de Seyches penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent verdict des urnes semble logique au moment d'une autre élection. Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient abouti à un puissant résultat pour le RN à Seyches. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la ville avec 33,50% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 42,57% au second, lui assurant d'être tout en haut à l'échelon municipal (Seyches n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même récolté un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt. La candidate avait rassemblé 31,56% au 1er tour et 56,33% au second dans la commune.

12:45 - À Seyches, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes 2019 Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Seyches, avec 28,78%, soit 120 voix. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 18,71% et Yannick Jadot à 10,55%.

11:45 - Seyches : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et le profil socio-économique de Seyches façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Dans le village, 16,16% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 31,47% de plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (23,74%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 418 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,42%) et le nombre de résidences HLM (2,12% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Seyches mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,49% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Seyches Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Sur le plan national, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Seyches, 58,36% des électeurs avaient voté. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des élections passées ? Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, 57,38% des personnes habilitées à participer à une élection à Seyches s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 51,66% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Seyches La participation sera immanquablement l'une des clés du scrutin européen à Seyches. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,48% au premier tour. Au deuxième tour, 41,23% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Seyches ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,65% dans la commune, contre un taux d'abstention de 21,59% au deuxième tour. En proportion, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.