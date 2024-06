Le score du Rassemblement national sera un enseignement majeur localement pour ces élections 2024. Si on s'en tient à la progression du RN pronostiquée par les sondages à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci pourrait se situer pas loin des 30% à Sierck-les-Bains. Une estimation qui paraît logique compte tenu des suffrages déjà grappillés par le parti dans la zone ces dernières années, entre 2019 et 2022 : une hausse de 5 points qui peut encore évoluer.

Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 26,8% contre 31,57% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 45,82% contre 54,18%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 20,36% au premier tour, contre 36,88% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il en ira de même au second tour, qui verra encore le binôme Ensemble ! L'emporter.

Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Sierck-les-Bains

Dans la ville de Sierck-les-Bains, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 36% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 14,27%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (56,53%) met en avant le poids des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (74,1%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 460 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 6,87% et d'une population immigrée de 9,74% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Sierck-les-Bains mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,03% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.