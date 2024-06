En direct

19:12 - À Simiane-Collongue, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives convoité En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche avait atteint 5,89% à Simiane-Collongue, contre 20,55% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Simiane-Collongue, le binôme Nupes avait en effet glané 24,5% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Simiane-Collongue, entre les 20,55% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,14% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,67% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour le RN lors des européennes à Simiane-Collongue ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella à ces européennes sera très instructif. À Simiane-Collongue, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 29,12% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 25,98% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Simiane-Collongue ? Regarder dans le rétro pour analyser le test démocratique le plus récent fait figure d'évidence au moment de l'élection suivante. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient offert un bon résultat pour le Rassemblement national à Simiane-Collongue. Le parti s'était élevé en tête dans la commune avec 25,33% au 1er tour avant un formidable 54,27% au deuxième sur la circonscription du secteur. Lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 26,14% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 25,98% et Jean-Luc Mélenchon avec 16,43%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 52,54% devant Marine Le Pen (47,46%).

12:45 - Jordan Bardella au sommet en 2019 à Simiane-Collongue Le résultat de ce dimanche sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? Il y a cinq ans, à Simiane-Collongue, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, l'avait emporté, récoltant 29,12% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 20,55% et Yannick Jadot à 16,57%. Dans le détail, 747 votants avaient alors été séduits par le RN dans la localité.

11:45 - Les enjeux locaux de Simiane-Collongue : tour d'horizon démographique Dans la ville de Simiane-Collongue, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections européennes. Dans l'agglomération, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,36% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 28,65%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,92%) et le nombre de résidences HLM (8,76% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (40,3%), témoigne d'une population instruite à Simiane-Collongue, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Simiane-Collongue Au fil des dernières années, les 5 973 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 45,1% au sein de Simiane-Collongue. L'abstention était de 52,85% lors du scrutin européen de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Sur l'ensemble du territoire, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Simiane-Collongue, 63,73% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Simiane-Collongue À Simiane-Collongue, l'une des clés du scrutin européen sera l'ampleur de la participation. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,05% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 22,17% au premier tour. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur l'économie mondiale seraient par exemple capables d'impacter le pourcentage de participation à Simiane-Collongue.