Résultat des européennes à Solers : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - À Solers, un Rassemblement national favori ? Législatives mises à part, la progression du RN se montre déjà forte à Solers entre Jordan Bardella en 2019 (30,66%) et Marine Le Pen en 2022 (36,64% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les dernières tendances à Solers Le verdict du scrutin le plus récent apparait comme un élément intéressant au moment du rendez-vous politique du jour. Dernières élections en date, les législatives avaient donné un bon score pour le Rassemblement national à Solers. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la ville avec 32,21% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket La République en Marche sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,64% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,26% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,08%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 55,76%, devant Emmanuel Macron à 44,24%.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes à Solers Regarder en arrière apparait encore une fois comme avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 30,66% des voix s'étaient portées vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 15,33% et Yannick Jadot à 10,76%. Le RN avait fini premier avec 134 électeurs de Solers.

11:45 - Solers et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Quelle influence la population de Solers exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,44%. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (14,47%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 449 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (5,47%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,97%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Solers mettent en avant une diversité de qualifications, avec 21,26% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Solers : ce qu'il faut savoir Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,1%. Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? En 2019, durant les européennes, parmi les 453 inscrits sur les listes électorales à Solers, 48,81% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 43,45% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Solers pour les élections européennes L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera immanquablement l'ampleur de l'abstention à Solers. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 921 personnes en âge de voter au sein de la ville, 19,76% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 21,72% au second tour. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des familles cumulée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient potentiellement ramener les électeurs de Solers dans les isoloirs.