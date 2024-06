En direct

19:13 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Sommières convoité Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait glané 6,62% à Sommières, contre 19,21% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des législatives. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des législatives à Sommières, le binôme Nupes avait en effet obtenu 34,5% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (27,61% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,43% pour Yannick Jadot, 2,08% pour Fabien Roussel et 1,52% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Le Rassemblement national à Sommières, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un enjeu localement pour cette européenne. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Sommières semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les inscrits de Sommières plutôt favorables à Le Pen en 2022 Sommières avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,62%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 27,61% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 44,49% contre 55,51%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 22,82% au premier tour, contre 34,50% pour le binôme Nupes. Au second tour, c'est encore un binôme LREM qui va remporter le plus de votes, avec 55,34% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des européennes Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Dans le détail, 419 votants de Sommières avaient préféré le parti lepéniste il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella enregistrait ainsi 27,19% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 19,21% et Yannick Jadot à 13,82%.

11:45 - Sommières et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Sommières est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 5 040 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 671 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 1 393 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 19,06 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 8,31 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Sommières forme une communauté diversifiée, avec ses 335 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2330,37 € par mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 17,24%, synonyme d'une situation économique mitigée. Sommières incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Perspectives de l'abstention aux élections européennes à Sommières L'observation des résultats des précédentes consultations démocratiques permet de comprendre le vote des habitants de cette agglomération. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 49,62% des personnes en capacité de participer à une élection à Sommières avaient participé à l'élection. La participation était de 39,53% pour le scrutin européen de 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Sommières, 72,36% des votants avaient voté.

09:30 - Abstention à Sommières : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'un des facteurs essentiels de ces européennes 2024 sera indiscutablement le niveau de participation à Sommières. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 72,32% des votants de l'agglomération, contre une participation de 69,51% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 476 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,86% au premier tour et seulement 39,29% au second tour. Quelle sera la participation à Sommières pour les européennes ? Le conflit entre Israël et la Palestine serait notamment en mesure de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Sommières.